A l’écoute des chauves-souris Maison de l’animal Paris

Les

chauves-souris fascinent autant qu’elles restent méconnues. Contrairement aux idées reçues, elles ne sont pas aveugles et utilisent, en complément de la vue, un

système de navigation appelé écholocalisation. Celui-ci leur permet d’obtenir une image

en trois dimensions de leur environnement et de se repérer avec précision dans l’obscurité.

Et si vous pouviez entendre ce monde invisible ? Grâce à des détecteurs spécialisés, il est possible de capter les ultrasons qu’elles émettent et de rendre perceptible leur activité nocturne.

Après une présentation

en salle dans la Maison de l’animal en ville Jane Goodall, vous partirez en balade dans le parc de Bercy et ses alentours pour écouter et tenter d’observer ces animaux discrets.

Intervenante : Diane Megias, Conseillère Environnement à la Ville de Paris, membre de l’association Azimut230 spécialisée dans l’étude et la protection des chauves-souris.

Un atelier suivi d’une balade nocturne pour découvrir ces discrètes habitantes de la nuit.

Le lundi 30 mars 2026

de 19h30 à 21h00

gratuit

Réservation : animalenville@paris.fr

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-30T22:30:00+02:00

fin : 2026-03-31T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-03-30T19:30:00+02:00_2026-03-30T21:00:00+02:00

Maison de l’animal Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris

animalenville@paris.fr



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