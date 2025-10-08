À l’écoute des chauves-souris Maison Paris Nature Paris

Rendez-vous devant l’entrée principale du Parc Floral de Paris, côté esplanade du château.

Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.

[Conférence + sortie]



Saviez-vous que les chauves-souris ne sont pas aveugles et qu’en plus de la vue, elles possèdent un système de navigation, l’écholocalisation, qui leur permet d’obtenir une image en trois dimensions de leur environnement nocturne ? Saviez-vous également qu’il était possible d’écouter leur écholocalisation ?



À la suite d’une présentation en salle, nous nous promènerons pour écouter le monde fascinant de ces animaux discrets grâce à l’utilisation de détecteurs spécialisés et pour tenter de les apercevoir.

Le mercredi 08 octobre 2025

de 18h30 à 20h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Maison Paris Nature Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

