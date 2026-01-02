À l’écoute des maîtres chanteurs au Parc d’Isle Saint-Quentin

À l’écoute des maîtres chanteurs au Parc d’Isle

Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 09:30:00

fin : 2026-03-15 11:30:00

Date(s) :

2026-03-15

Pour l’arrivée du printemps, les animateurs du Parc d’Isle vous proposent de découvrir les chants d’oiseaux. Après un court exposé, discrètement vous arpenterez les allées du parc.

Qu’ils soient élaborés ou élémentaires, mélodieux ou grinçants, en tendant l’oreille, vous apprendrez à reconnaître les chants celui de la fauvette, celui rythmé du pouillot, la puissance de celui du troglodyte ou la phrase du pinson inlassablement répétée…

Places limitées, sur réservation à la Maison du Parc d’Isle au 0323050650

Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 05 06 50 parc.isle@casq.fr

English :

For the arrival of spring, the animators of the Parc d’Isle propose you to discover the songs of birds. After a short presentation, you will discreetly walk the paths of the park

Whether they are elaborate or elementary, melodious or grating, by listening carefully, you will learn to recognize the songs: that of the warbler, the rhythmic song of the sparrow, the power of the wren’s song or the phrase of the chaffinch tirelessly repeated..

Limited places, on reservation at the Maison du Parc d’Isle at 0323050650

