À l’écoute des oiseaux forestiers

Drachenbronn-Birlenbach Bas-Rhin

Début : Samedi 2026-03-28

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Par le biais d’une petite balade ponctuée de nombreux points d’écoute et d’observation, apprenez à reconnaître les principales espèces peuplant nos bois et forêts. Prévoir une tenue adéquate. Sur inscription avant le 27/03, 12h.

Le printemps est de retour, les pics tambourinent à tout va alors que pinsons, pouillots et autres merles s’égosillent du fond des buissons ou du haut des frondaisons. La forêt s’anime d’une multitude de chants, les oiseaux sont à la fête ! Par le biais d’une petite balade ponctuée de nombreux points d’écoute et d’observation, apprenez à reconnaître les principales espèces peuplant nos bois et forêts. 0 .

Drachenbronn-Birlenbach 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 51 67 agendacine@gmail.com

English :

Learn to recognize the main species found in our woods and forests on a short walk punctuated by numerous listening and observation points. Bring appropriate clothing. Registration by 12 noon on 27/03.

