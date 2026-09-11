Informations pratiques

Saint-Fiacre

A l’écoute du brame

Saint-Fiacre Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:00:00

fin : 2026-09-25 22:00:00

Date(s) :

2026-09-11

La bibliothèque municipale et la municipalité de Saint-Fiacre vous invitent à découvrir le brame du cerf. Soirées accompagnées et exposition photos. Sur inscription à partir de 8 ans. Les 11, 18 et 25. .

Saint-Fiacre 22720 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 32 03 48 97

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English :

L’événement A l’écoute du brame Saint-Fiacre a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme Falaises d’Armor