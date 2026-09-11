AGENDA · Saint-Fiacre
A l’écoute du brame Saint-Fiacre
vendredi 11 septembre 2026 · Saint-Fiacre
Informations pratiques
Saint-Fiacre
A l’écoute du brame
Saint-Fiacre Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-25 22:00:00
Date(s) :
2026-09-11
La bibliothèque municipale et la municipalité de Saint-Fiacre vous invitent à découvrir le brame du cerf. Soirées accompagnées et exposition photos. Sur inscription à partir de 8 ans. Les 11, 18 et 25. .
Saint-Fiacre 22720 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 32 03 48 97
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English :
L’événement A l’écoute du brame Saint-Fiacre a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme Falaises d’Armor