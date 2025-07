À l’écoute du cheval jeux, nature et complicité Aspach-Michelbach

Venez à À l’écoute du cheval jeux, nature et complicité ! Une expérience pour les 16 ans et plus, où vous établissez une vraie connexion avec le cheval, en pleine nature et à travers des jeux !

À l’écoute du cheval jeux, nature et complicité vous invite à vivre une expérience sensorielle unique. À partir de 16 ans, établissez une connexion authentique avec le cheval à travers des jeux et des exercices en pleine nature. Reconnectez-vous à vos sens ! .

15 route de thann Aspach-Michelbach 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 73 41 50 00 harmoniequine.equitherapie68@gmail.com

English :

Come to À l’écoute du cheval: games, nature and complicity! An experience for ages 16 and up, where you establish a real connection with the horse, in the middle of nature and through games!

German :

Kommen Sie zu À l’écoute du cheval: jeux, nature et complicité! Ein Erlebnis für alle ab 16 Jahren, bei dem du in der Natur und durch Spiele eine echte Verbindung mit dem Pferd aufbaust!

Italiano :

Venite a À l’écoute du cheval: giochi, natura e complicità! Un’esperienza per i maggiori di 16 anni, dove potrete stabilire un vero legame con il cavallo, in mezzo alla natura e attraverso il gioco!

Espanol :

Ven a À l’écoute du cheval: ¡juegos, naturaleza y complicidad! Una experiencia para mayores de 16 años, donde podrás establecer una verdadera conexión con el caballo, ¡en plena naturaleza y a través de juegos!

