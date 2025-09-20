A l’écoute du Labo des Savoirs Muséum d’histoire Naturelle Nantes
A l’écoute du Labo des Savoirs Muséum d’histoire Naturelle Nantes samedi 20 septembre 2025.
Gratuit
Installez-vous, mettez un casque, et laissez-vous porter par des récits de science. À l’occasion des 150 ans du Muséum, le Labo des Savoirs vous propose une sélection d’épisodes sur les collections, la biodiversité, les coulisses du musée et celles de la recherche.
- Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 10h à 18h.
Animation organisée dans le cadre des 150 ans du Muséum les 20 et 21 septembre 2025. Retrouvez tout le programme sur https://museum.nantesmetropole.fr/
Muséum d'histoire Naturelle 12 Rue Voltaire, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
