À L’ÉCOUTE DU VIVANT BIOMIMÉTISME, ENTRE ARTS ET SCIENCES LES ABATTOIRS, MUSÉE FRAC OCCITANIE TOULOUSE Toulouse

À L’ÉCOUTE DU VIVANT BIOMIMÉTISME, ENTRE ARTS ET SCIENCES

LES ABATTOIRS, MUSÉE FRAC OCCITANIE TOULOUSE 76 Allées Charles de Fitte Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2026-04-03

fin : 2026-11-01

2026-04-03

Une exposition à la croisée de l’art et de la science pour repenser notre relation au vivant, conçue en collaboration par les Abattoirs et le Quai des Savoirs.

Depuis 3,5 milliards d’années, le vivant évolue et développe d’ingénieuses stratégies d’adaptation. Cette capacité d’innovation de la nature inspire depuis longtemps les humains dans la conception de matériaux, d’outils et de technologies. Depuis les années 1990, ces recherches se structurent autour du biomimétisme, concept défini par la chercheuse américaine Janine Benyus, qui consiste à s’inspirer du fonctionnement du vivant pour imaginer des modèles plus durables.

À la croisée des arts et des sciences, cette exposition réunit les travaux de Pierre Jean Giloux, Jérémy Gobé et Paula Nishijima. Leurs pratiques s’appuient sur une observation attentive de nos environnements et explorent différentes manières de repenser notre relation au vivant.

À travers une diversité de médiums, notamment la création de biomatériaux, leurs œuvres invitent à apprendre à voir la nature autrement et à réfléchir aux relations d’interdépendance qui nous relient au monde vivant.

Conçue par le Quai des Savoirs et les Abattoirs, l’exposition met en lumière la richesse du dialogue entre arts et sciences et ouvre des pistes pour imaginer des modes de vie plus respectueux du vivant.

En raison de travaux au sein de la salle d’exposition du Quai des Savoirs, l’exposition À l’écoute du vivant se déroule au Abattoirs. 12 .

LES ABATTOIRS, MUSÉE FRAC OCCITANIE TOULOUSE 76 Allées Charles de Fitte Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 51 10 60 lesabattoirs@lesabattoirs.org

An exhibition at the crossroads of art and science, designed in collaboration with Les Abattoirs and Quai des Savoirs, to rethink our relationship with living things.

