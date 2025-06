A l’envers du Croco projection débat « Le goût de la Politique » – Oh Croco Val-de-Scie 19 juin 2025 19:30

Seine-Maritime

A l’envers du Croco projection débat « Le goût de la Politique » Oh Croco 6 Place de la République Val-de-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-19 19:30:00

fin : 2025-06-19

Date(s) :

2025-06-19

A l’occasion du passage de Philippe Séranne et de son PianoVélo, les membres du collectif « les communs » vous convient à une projection débat sur l’engagement politique au service d’une démocratie locale.

Prix libre Repas partagé et boisson sur place.

A l’occasion du passage de Philippe Séranne et de son PianoVélo, les membres du collectif « les communs » vous convient à une projection débat sur l’engagement politique au service d’une démocratie locale.

Prix libre Repas partagé et boisson sur place. .

Oh Croco 6 Place de la République

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 19 88 03 croco76@orange.fr

English : A l’envers du Croco projection débat « Le goût de la Politique »

To mark the visit of Philippe Séranne and his PianoVélo, members of the « les communs » collective invite you to a screening and debate on political commitment to local democracy.

Free admission shared meal and drinks on site.

German :

Anlässlich des Auftritts von Philippe Séranne und seinem PianoVélo laden Sie die Mitglieder des Kollektivs « les communs » zu einer Filmvorführung und Debatte über das politische Engagement im Dienste einer lokalen Demokratie ein.

Freier Preis Geteiltes Essen und Getränke vor Ort.

Italiano :

In occasione della visita di Philippe Séranne e del suo PianoVélo, i membri del collettivo « les communs » vi invitano a una proiezione e a un dibattito sull’impegno politico al servizio della democrazia locale.

Ingresso libero pasto e bevande in comune sul posto.

Espanol :

Con motivo de la visita de Philippe Séranne y su PianoVélo, los miembros del colectivo « les communs » le invitan a una proyección y un debate sobre el compromiso político al servicio de la democracia local.

Entrada gratuita. Comida y bebida para compartir in situ.

L’événement A l’envers du Croco projection débat « Le goût de la Politique » Val-de-Scie a été mis à jour le 2025-06-14 par Office de Tourisme Terroir de Caux