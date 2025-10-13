À l’envers et à l’endroit Salle polyvalente Le Breil-sur-Mérize

À l’envers et à l’endroit

Salle polyvalente Allée des Chênes Le Breil-sur-Mérize Sarthe

Début : 2026-04-08 10:00:00

fin : 2026-04-08 10:45:00

2026-04-08

Par la compagnie Bocca della luna

Et si Blanche-Neige était un garçon? Son oppresseur son beau-père ? Sa sauveuse une princesse

sachant terrasser les dragons. Cela changerait-il quelque chose?

C’est en s’emparant d’un classique, dont elle renverse les points de vue avec malice, que la metteuse en scène Muriel Imbach s’attaque à une question des plus contemporaines: les stéréotypes de genre.

Munis de casques audio, les spectateurs et spectatrices sont invité.e.s à une autre écoute du conte à travers une expérience à la fois immersive et interactive.

Face à elles et eux, un comédien et une bruitiste. Sur leur table, des micros, une bouteille d’eau, quelques ustensiles de cuisine ou encore deux noix de coco. Il ne leur en faut pas plus pour fabriquer, à vue, un petit théâtre de l’oreille. Un espace où l’art de la suggestion est roi. Et les idées, larges, n’ont ni envers ni endroit.

– Spectacle sonore à partir de 6 ans

– Durée 40 min .

Salle polyvalente Allée des Chênes Le Breil-sur-Mérize 72370 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 56 04

