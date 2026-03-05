A l’estuaire du monde Centre culturel Bouddhique de Rennes Rennes Vendredi 13 mars, 20h00 Tarifs/ Non-adhérent:12e, Adhérent:7e, Petit Budget: 5e

Soirée poétique animée par Jigmé Thrinlé Gyatso et Dominique Mallardé

Cette soirée se déroulera en trois temps :

I — Extraits de « À l’estuaire du monde, arcanes et arabesques de l’état naturel »,

ouvrage d’art avec des oeuvres picturales (encres, feuilles d’or et peintures sur toile).

II — Poèmes Choisis parmi les recueils de Jigmé Thrinlé Gyatso,

publiés aux Éditions de l’Astronome (désormais fermées), en hommage à Bernard

Paccot, directeur de cette maison d’éditions, décédé en décembre dernier.

III — Dédicaces des ouvrages.

En 2012, à l’occasion des 800 ans de la lignée Drukpa au centre de Drukpa Plouray, Dominique

Malardé et Jigmé Thrinlé Gyatso réfléchissent à une collaboration artistique autour d’un livre d’Art.

Très vite germe l’idée que Thrinlé écrira les textes à partir d’un choix d’oeuvres picturales de Dominique.

C’est avec une conscience de leur responsabilités personnelle et collective qu’ils se sont

engagés dans ce projet commun de création artistique et spirituelle, puisque toute création artistique

procède de « l’esprit qui habite le corps et le corps-esprit qui habite le monde en interdépendance

». En 2017, ce livre fut édité par la maison d’Éditions Dongola au Liban.

Jigmé Thrinlé Gyatso : Poète et moine bouddhiste, il a vécu 14 ans au centre Drukpa Plouray, puis 15 ans

en retraites solitaires en France et dans l’Himalaya. Son travail d’écriture (poésie, conte pour enfant, Népal

et traductions d’enseignements bouddhistes) se compose d’une vingtaine de livres publiés aux Éditions de

l’Astronome. Il est aussi aumônier hospitalier et co-président de l’Union Bouddhiste de France depuis 4 ans.

Dominique Marlardé : a voyagé à travers le monde avec pour tout bagage des carnets, des pinceaux et des

couleurs. Riche de ses découvertes et de ses expérimentations, son travail est d’une grande variété culturelle

explore de nombreux matériaux, peinture, sculpture, céramique, collage… Et se partage également dans la

pratique de l’art thérapie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-13T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-13T20:30:00.000+01:00

yves.legoaziou@gmail.com

Centre culturel Bouddhique de Rennes 2 rue des veyettes La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



