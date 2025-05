« A Letter to a Lady », Handel, par l’ensemble baroque E-miol – Eglise Saint Jean l’Evangéliste Saint-Sébastien-sur-Loire, 18 mai 2025 17:00, Saint-Sébastien-sur-Loire.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-18 17:00 –

Gratuit : non 7 € / 12 € / Gratuit pour les moins de 12 ans / 14 € sur place Tout public

L’ensemble instrumental et vocal E-miol regroupe une cinquantaine d’instrumentistes et choristes, amateurs de bon niveau, autour d’un répertoire de musique baroque sous la direction de Damien Brun.Au programme :Concerto pour deux cors HWV 331Coronation Anthem : Let thy hand be strenghtened HWV 259Funeral Anthem for Queen Carolin HWV 264Réservations

Eglise Saint Jean l’Evangéliste Saint-Sébastien-sur-Loire 44230

02 40 34 47 81 06 14 89 37 71 https://www.e-miol.fr/