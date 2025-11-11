À l’heure des histoires Rue Marcel Cachin Domérat
À l’heure des histoires Rue Marcel Cachin Domérat mercredi 17 décembre 2025.
À l’heure des histoires
Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-12-17
Lectures à écouter en famille, un soupçon de magie et de rêve pour se plonger dans l’ambiance féerique des fêtes de fin d’année…
.
Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.agglo-montlucon.fr
English :
Readings for the whole family, a touch of magic and dreams to immerse you in the magical atmosphere of the festive season?
German :
Eine Lesung für die ganze Familie, ein Hauch von Magie und Träumen, um in die märchenhafte Atmosphäre der Weihnachtszeit einzutauchen?
Italiano :
Letture per tutta la famiglia, un tocco di magia e sogni per immergersi nella magica atmosfera delle feste?
Espanol :
Lecturas para toda la familia, un toque de magia y sueños para sumergirse en la atmósfera mágica de las fiestas..
L’événement À l’heure des histoires Domérat a été mis à jour le 2025-11-08 par Montluçon Tourisme