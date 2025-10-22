À l’heure des vacances, voyage et modelage au musée ! Lille

À l’heure des vacances, voyage et modelage au musée !

32 rue de la Monnaie Lille Nord

Destination musée

### Visites-ateliers pour les 6-8 ans et les 9-12 ans

En t’inspirant de certains motifs décoratifs observés, réalise sur une plaque d’argile un relief au décor inspiré de ton voyage au coeur des collections permanentes.

À 14h30 session pour les 6-8 ans

À 16h15 session pour les 9-12 ans .

32 rue de la Monnaie Lille 59021 Nord Hauts-de-France +33 3 28 36 84 00 mhc@mairie-lille.fr

