À l’heure des vacances, voyage et modelage au musée ! Lille
À l’heure des vacances, voyage et modelage au musée ! Lille mercredi 22 octobre 2025.
À l’heure des vacances, voyage et modelage au musée !
32 rue de la Monnaie Lille Nord
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 16:15:00
fin : 2025-10-22 17:45:00
Date(s) :
2025-10-22
Destination musée
—————–
### Visites-ateliers pour les 6-8 ans et les 9-12 ans
En t’inspirant de certains motifs décoratifs observés, réalise sur une plaque d’argile un relief au décor inspiré de ton voyage au coeur des collections permanentes.
À 14h30 session pour les 6-8 ans
À 16h15 session pour les 9-12 ans .
32 rue de la Monnaie Lille 59021 Nord Hauts-de-France +33 3 28 36 84 00 mhc@mairie-lille.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement À l’heure des vacances, voyage et modelage au musée ! Lille a été mis à jour le 2025-08-28 par SIM Hauts-de-France Hauts-de-France Tourisme