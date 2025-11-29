A l’Hôtel Enc’Hanté Loué
Centre Courmesnil Loué Sarthe
Tarif : 7 – 7 – EUR
Début : 2025-11-29 20:30:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Bienvenue à l’hôtel Enc’Hanté… ou pas !
Tout se passait paisiblement à l’hôtel enchanté ! Mais voilà, depuis une semaine, d’étranges apparitions surnaturelles inquiètent les locataires. .
Centre Courmesnil Loué 72540 Sarthe Pays de la Loire +33 6 01 71 65 88
English :
Welcome to the Enc’Hanté Hotel… or not!
German :
Willkommen im Hotel Enc’Spuk… oder auch nicht!
Italiano :
Benvenuti all’hotel Enc’Hanté… o forse no!
Espanol :
Bienvenido al hotel Enc’Hanté… ¡o no!
