A l’Hôtel Enc’Hanté Loué samedi 29 novembre 2025.

Centre Courmesnil Loué Sarthe

Tarif : 7 – 7 – EUR

Début : 2025-11-29 20:30:00
Bienvenue à l’hôtel Enc’Hanté… ou pas !
Tout se passait paisiblement à l’hôtel enchanté ! Mais voilà, depuis une semaine, d’étranges apparitions surnaturelles inquiètent les locataires.   .

Centre Courmesnil Loué 72540 Sarthe Pays de la Loire +33 6 01 71 65 88 

English :

Welcome to the Enc’Hanté Hotel… or not!

German :

Willkommen im Hotel Enc’Spuk… oder auch nicht!

Italiano :

Benvenuti all’hotel Enc’Hanté… o forse no!

Espanol :

Bienvenido al hotel Enc’Hanté… ¡o no!

