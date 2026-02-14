À l’improviste (IMPROVISATION) Théo Théâtre PARIS
À l’improviste (IMPROVISATION) Théo Théâtre PARIS samedi 14 février 2026.
Avec beaucoup de virtuosité, les comédiens improvisent sur des thèmes choisis par le public.
Ces artistes vous emmèneront dans des univers divers et variés pleins d’humour, de surprises et de dérision. Ils sauront vous toucher, vous faire rire et vous émouvoir. Tout est création
Pour sa septième année au Théo Théâtre, la compagnie La Strada vous présentera un spectacle toujours plus frais, drôle et très très très rebondissant.
Et vous, votre thème sera-t-il joué sur scène ?
COMPAGNIE
La Strada Impro
ARTISTES
EN ALTERNANCE, Léonard Courbier, Pauline Crépin, Léa Lebarbier, Quentin Le Meur, Océane Peillon, Gabriel Touzelin
PRIX DU MEILLEUR CABARET D’IMPROVISATION 2025
Du samedi 14 février 2026 au samedi 25 avril 2026 :
samedi
de 21h00 à 22h15
payant Tout public.
Théo Théâtre 20 rue Théodore Deck 75015 PARIS
https://www.theotheatre.com/programmation/a-l’improviste +33698468653 courbier.leonard@theotheatre.com
