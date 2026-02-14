À l’improviste (IMPROVISATION) Théo Théâtre PARIS

Avec beaucoup de virtuosité, les comédiens improvisent sur des thèmes choisis par le public.

Ces artistes vous emmèneront dans des univers divers et variés pleins d’humour, de surprises et de dérision. Ils sauront vous toucher, vous faire rire et vous émouvoir. Tout est création

Pour sa septième année au Théo Théâtre, la compagnie La Strada vous présentera un spectacle toujours plus frais, drôle et très très très rebondissant.

Et vous, votre thème sera-t-il joué sur scène ?

COMPAGNIE

La Strada Impro

ARTISTES

EN ALTERNANCE, Léonard Courbier, Pauline Crépin, Léa Lebarbier, Quentin Le Meur, Océane Peillon, Gabriel Touzelin

PRIX DU MEILLEUR CABARET D’IMPROVISATION 2025

Du samedi 14 février 2026 au samedi 25 avril 2026 :

samedi

de 21h00 à 22h15

payant Tout public.

Théo Théâtre 20 rue Théodore Deck 75015 PARIS

https://www.theotheatre.com/programmation/a-l’improviste +33698468653 courbier.leonard@theotheatre.com



