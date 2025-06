À livre ouvert – Manou Partages Nantes 24 juin 2025 16:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-24 16:00 – 17:00

Gratuit : non Sur adhésion à l’association

???? Quand ? Tous les derniers mardis du mois de 16h à 17h???? Où ? Chez Manou au 12 rue Hermann Geiger, Nantes ???? Découvrez la lecture sous toutes ses formes : BD, magazines, romans…???? Partagez vos coups de cœur et échangez autour des ouvrages ???????????? Recevez des conseils pour bien choisir vos prochaines lectures !???? Un moment convivial ouvert à tous les publics à partir de 7 ans. ???? Venez nourrir votre imagination et votre amour des livres ! ?

Manou Partages Nantes 44300