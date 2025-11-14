A livres ouverts

Médiathèque Bains-sur-Oust Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 17:00:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14 2025-11-21 2025-11-28 2025-12-05 2025-12-12 2025-12-19 2025-12-26 2026-01-02

Parler de ce que l’on vient de lire, échanger sur ses impressions et donner envie à d’autres. Il n’est pas nécessaire d’être abonné à la médiathèque pour y participer.

Un rendez-vous mensuel à 17h le vendredi. Ouvert à tous et gratuit. Rejoignez-nous .

Médiathèque Bains-sur-Oust 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 91 61 80

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement A livres ouverts Bains-sur-Oust a été mis à jour le 2025-11-07 par OT PAYS DE REDON