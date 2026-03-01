A livres ouverts , Lecture poétique et musicale au Musée de la Résistance en Morvan Musée de la Résistance en Morvan Saint-Brisson

A livres ouverts , Lecture poétique et musicale au Musée de la Résistance en Morvan

Musée de la Résistance en Morvan Maison du Parc Saint-Brisson Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 17:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Avec José De Santiago, Sylvie Leutreau, Jean-Louis Faivre, Liza Zhouri, Michel Pauper, Annick Debray. Accompagnement musical par Mich Mich et Violette.

Cette soirée poétique s’appuie sur l’engagement d’artistes, lecteurs et lectrices amateurs et bénévoles. Elle s’inscrit dans deux actions nationales :

• Le printemps des poètes 2026 dont le thème cette année est LIBERTE. Force vive déployée .

• La Semaine nationale d’éducation et d’actions contre le racisme, l’antisémitisme et les Discriminations.

Vous découvrirez de nombreux poètes et poétesses, écrivains et écrivaines connus ou inconnus du Morvan et d’ailleurs : Paul ELUARD, Irène NEMIROVSKY, Louis ARAGON, Jean-Louis FAIVRE, René GUY-CADOU, Pierre LEGER, Yvonne MOREAU, Neemat HASSAN, Roland FORGEARD, Pierre SEGHERS, Paul SARRETTE, …et d’autres encore qui nous offrent leurs messages, raisonnent dans toutes les périodes de l’Histoire et nous font respirer les parfums de la Liberté, de l’Egalité, et de la Fraternité.

Certains de ces écrivains nous ont quitté mais qu’ils soient disparus ou vivants, ils nous livrent leurs vers, leurs mots, leurs pensées toujours d’actualité sur la LIBERTE et la RESISTANCE, la VIE et PAIX, l’HUMANITE et l’ESPOIR.

Une très belle rencontre poétique et conviviale qui fera vibrer les émotions.

Venez nombreux pour les partager. .

Musée de la Résistance en Morvan Maison du Parc Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 72 99 contact@museeresistancemorvan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : A livres ouverts , Lecture poétique et musicale au Musée de la Résistance en Morvan

L’événement A livres ouverts , Lecture poétique et musicale au Musée de la Résistance en Morvan Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-03-05 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)