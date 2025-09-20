« À l’occasion de ses 150 ans, l’UCO ouvre ses réserves patrimoniales » : Visite des réserves de livres anciens de la Bibliothèque universitaire Université Catholique de l’Ouest Angers

« À l’occasion de ses 150 ans, l’UCO ouvre ses réserves patrimoniales » : Visite des réserves de livres anciens de la Bibliothèque universitaire Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00, 16h00, 17h00 Université Catholique de l’Ouest Maine-et-Loire

Visites gratuites dans la limite des places disponibles

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Le patrimoine de l’Université catholique de l’Ouest se compose de nombreux objets mobiliers et scientifiques parmi lesquels des tapisseries d’art, des objets textiles, des peintures, des collections scientifiques importantes (chimie, physique, géologue, paléontologue, botanique, zoologie), une chapelle de la fin du XIXe s. ainsi qu’un fonds de livres antérieurs à 1811 de plus de 16 000 ouvrages.

A l’occasion des 150 ans de l’Université catholique de l’Ouest, entrez dans ses réserves patrimoniales, l’occasion de découvrir le fonds patrimonial de la Bibliothèque universitaire !

Composé de plus de 65 000 ouvrages (dont 16 000 antérieurs à 1811), les plus anciennes pièces remontent au XVe s. : manuscrits et incunables. Il abrite également des collections particulières léguées par des enseignants et amis de l’UCO.

Les visites sont gratuites dans la limite des places disponibles. L’accueil et le départ des visites se font dans le hall du bâtiment Jeanneteau (entrée par le 6 rue Merlet de la Boulaye)

A découvrir également dans le hall d’accueil, animations autour des collections animales et végétales de l’UCO par les étudiants de l’association ANaturAE et expériences scientifiques avec les bénévoles de la Mission Patrimoine.

Université Catholique de l'Ouest 4 rue Merlet de la Boulaye, 49000 Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 81 66 77 http://uco.fr Entrée par la rue Merlet de la Boulaye. Possibilité de parking

@Patrimoine de l’Université catholique de l’Ouest – cliché Ferrante Ferranti