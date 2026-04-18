Neuwiller-lès-Saverne

A l’occasion des 1300 ans de l’Abbatiale

2 Cour du chapitre Neuwiller-lès-Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21 15:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Conférence quelles langues parlait-on entre le Moyen-Âge et la Renaissance ? Visite guidée de la chapelle Saint-Sébastien, antiphonaires et phylactères des tapisseries de Saint-Adelphe. Concert de l’ensemble Dulcis Melodia orgue positif, flûtes, cornet à bouquin et voix

Conférence quelles langues parlait-on entre le Moyen-Âge et la Renaissance ?

Visite guidée de la chapelle Saint-Sébastien, antiphonaires et phylactères des tapisseries de Saint-Adelphe.

Concert de l’ensemble Dulcis Melodia orgue positif, flûtes, cornet à bouquin et voix .

2 Cour du chapitre Neuwiller-lès-Saverne 67330 Bas-Rhin Grand Est pierre.boulay162@orange.fr

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English :

Conference: what languages were spoken between the Middle Ages and the Renaissance? Guided tour of the Saint-Sébastien chapel, antiphonaries and phylacteries from the Saint-Adelphe tapestries. Concert by the Dulcis Melodia ensemble: positive organ, flutes, cornetto and voice

L’événement A l’occasion des 1300 ans de l’Abbatiale Neuwiller-lès-Saverne a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre