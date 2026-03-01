À l’œuvre : Håkan Hardenberger

En réponse à l’exposition « Formes ouvertes », qui rend hommage au maître de l’abstraction Olle Bærtling en correspondance avec 7 artistes contemporain⸱es, Håkan Hardenberger jouera une sélection de pièces pour trompette solo. Se déplaçant à travers les différentes salles, il fera résonner des compositeur⸱rices modernistes et contemporain⸱es suédois⸱es et francais⸱es, tel⸱les Anders Eliasson, Betsy Jolas, Antoine Tisné, Folke Rab…

Né en 1961 à Malmö, Håkan Hardenberger a commencé l’étude de la trompette à l’âge de huit ans avec Bo Nilsson, avant de poursuivre sa formation au Conservatoire de Paris auprès de Pierre Thibaud, puis à Los Angeles avec Thomas Stevens. Au cours de sa carrière de 40 ans en tant que trompettiste soliste, il n’a eu de cesse de repousser les limites de son instrument. Il a également inspiré d’innombrables compositeurs et musiciens. Il se produit régulièrement avec les plus grands orchestres du monde.

Loin du formalisme d’un concert traditionnel, nous vous invitons à déambuler dans l’exposition au son de la trompette de Håkan Hardenberger. Les œuvres abstraites de Olle Bærtling et des artistes contemporain⸱es sont à goûter et à vivre en même temps que la musique.

Informations pratiques

Accès libre dans la limite de capacité des salles d’exposition

Entre 19h et 21h

« À l’œuvre » est une nouvelle série d’événements à l’Institut suédois, où nous invitons un⸱e artiste à intervenir dans l’exposition en cours. Ici, le grand trompettiste Håkan Hardenberger répondra en musique à l’exposition « Formes ouvertes ».

Le jeudi 19 mars 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

