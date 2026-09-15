A l’ombre de Cabrel La Visitation Limoges

Informations pratiques

Limoges

A l’ombre de Cabrel

La Visitation 9B Rue François Chénieux Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 20:30:00

fin : 2026-11-07 22:00:00

Date(s) :

2026-11-06

Le groupe musical « à la Croisée des Chemins » (Association Musique à partager) vous présente : André, guitare et chant, accompagné par Kitou aux chœurs, Franck à l’accordéon numérique et guitare électrique, Gérard à la rythmique, qui vous interpréteront des chansons de Francis CABREL choisies parmi ses nombreuses ballades sentimentales, pleines d’émotion et de tendresse, et ses autres chansons évoquant des thèmes plus sociétaux ! L’ambition du groupe est de vous faire retrouver toute l’émotion de ses textes et de ses mélodies. Renseignements et réservations par téléphone ou par mail. .

La Visitation 9B Rue François Chénieux Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 15 41 99 andredurieux87@gmail.com

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English : A l’ombre de Cabrel

L’événement A l’ombre de Cabrel Limoges a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Limoges Métropole