A l’ombre de la cité Moment poétique Ailly-sur-Somme dimanche 3 août 2025.

1 Rue de l’Usine Ailly-sur-Somme Somme

Début : 2025-08-03 15:00:00

fin : 2025-08-03

2025-08-03

Les rendez-vous par A pas Contés et Ch’Lez’Arts A l’ombre de la Cité

Moment poétique Dimanche 3 août

Pour ce 4ème rendez vous estival, la part belle sera faite aux textes avec

-Sibylle chante Baudelaire poème de baudelaire mis en musique par Sibylle accompagné ponctuellement de Nathalie Gatignol à la flûte traversière.

-Sauts Mortels Spectacle musico-circassien autour de la perte d’un ami d’un amour, d’un frère ou d’un grand père et la suite comme un hymne à la vie.

-Rural Blues Band véritable homme orchestre contemporain Romain Magnes nous présente son répertoire de compositions et de textes originaux.

– Les Oubliés Naître, grandir,vieillir, avec ses souffrances, ses arrêts et ses adieux.

Dès 15h

Entrée libre

Buvette et petite restauration .

1 Rue de l’Usine Ailly-sur-Somme 80470 Somme Hauts-de-France chlezarts.festival@gmail.com

