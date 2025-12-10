À l’ombre des cerisiers quand le Japon inspirait les impressionnistes

52, avenue des Colonies Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Conférence Histoire de l’Art par Formes et Couleurs,

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, l’art japonais traverse les mers et bouleverse le regard des artistes français. Estampes, motifs décoratifs, cadrages audacieux la vogue du japonisme offre aux impressionnistes un souffle nouveau, une autre perspective du monde.

Cette conférence explore les liens profonds qui unissent deux cultures visuelles, entre Orient rêvé et modernité occidentale naissante.

De Monet à Degas, de Hokusai à Hiroshige, se dessine une fascinante rencontre entre tradition et invention.

Une invitation au voyage, à la croisée des styles et des sensibilités, à l’ombre délicate des cerisiers en fleurs. .

52, avenue des Colonies Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 53 31 78 formesetcouleurs33@gmail.com

English : À l’ombre des cerisiers quand le Japon inspirait les impressionnistes

L’événement À l’ombre des cerisiers quand le Japon inspirait les impressionnistes Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2025-12-04 par OT Andernos-les-Bains