A l’ombre des Chimères l ‘Antre de l’éléphant Muel Vendredi 6 juin, 20h00 6 €

Récital poétique et musical avec Trio Talysman le Vendredi 6 Juin de 20h à 21h . Extrait de « A l’ombre des chimères », Recueil poétique écrit par Natacha Bensimon :

Plongez dans une fusion unique où les mots s’entrelacent aux mélodies pour une expérience artistique inédite. Poésie et musique se répondent, s’amplifient, et créent un dialogue vibrant, entre profondeur et émotion.

Nos performances mêlent poèmes contemporains à des compositions musicales originales, créant un voyage sensoriel qui éveille les sens et l’imaginaire.

Un concert pas comme les autres, où trois amis Bretons ont uni leurs univers pour offrir des instants suspendus :

• Pierrick Biffot, musicien virtuose, tisse des mélodies profondes et envoûtantes.

• Michel Jayat, comédien et clown, allie humour et émotion, sublimés par les accents de son accordéon.

• Sylvie Aveillan, comédienne aux multiples facettes, insuffle une poésie sincère et une sensibilité unique à chaque performance

Ce trio offre bien plus qu’un récital : une expérience immersive où poésie et musique se rejoignent pour toucher les cœurs et éveiller les sens.

Laissez-vous emporter par la puissance des mots, la profondeur des notes et l’authenticité de ces trois artistes passionnés.

l ‘Antre de l’éléphant 3 Pl. de l’Église, 35290 Muel Muel 35290 Ille-et-Vilaine