à l’ombre des licornes endormies Au Château d’Oiron Plaine-et-Vallées

à l’ombre des licornes endormies

Au Château d’Oiron 10 Rue du Château Plaine-et-Vallées Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:30:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-09

Après une découverte de l’étrange bestiaire qui a trouvé refuge au château, venez inventer de nouvelles créatures et leur faire prendre vie grâce à la magie du théâtre d’ombre. Fabrication de silhouettes articulées, création de décors et invention de légendes sont au programme !

Après une découverte de l’étrange bestiaire qui a trouvé refuge au château, venez inventer de nouvelles créatures et leur faire prendre vie grâce à la magie du théâtre d’ombre. Fabrication de silhouettes articulées, création de décors et invention de légendes sont au programme et voici que des fonds marins surgit un terrible loutreuil, ou qu’une jungle luxuriante se peuple d’aigléfants charmants ! .

Au Château d’Oiron 10 Rue du Château Plaine-et-Vallées 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 96 51 25 oiron@monuments-nationaux.fr

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English : à l’ombre des licornes endormies

After discovering the strange bestiary that has taken refuge in the castle, come and invent new creatures and bring them to life through the magic of shadow theater. Articulated silhouette making, set design and legend invention are all part of the program!

L’événement à l’ombre des licornes endormies Plaine-et-Vallées a été mis à jour le 2026-03-22 par Maison du Thouarsais