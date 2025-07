A l’ombre des troglodytes L’été à Châto Site des troglodytes Châteauneuf-sur-Isère

Site des troglodytes 8 Bis Route des Beaumes Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Les bibliothécaires proposent aux enfants de goûter au plaisir de lire sur l’herbe et de partagez un moment d’échanges autour de la lecture sur l’herbe et d’activités créatives !

Site des troglodytes 8 Bis Route des Beaumes Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 44 mediatheque.chateauneuf@valenceromansagglo.fr

English :

The librarians invite children to enjoy reading on the grass and share a moment of exchange around reading on the grass and creative activities!

German :

Die Bibliothekarinnen schlagen den Kindern vor, das Vergnügen des Lesens auf dem Gras zu probieren und einen Moment des Austauschs rund um das Lesen auf dem Gras und kreative Aktivitäten zu teilen!

Italiano :

I bibliotecari offrono ai bambini la possibilità di provare il piacere di leggere sull’erba e di condividere un momento di scambio tra lettura sull’erba e attività creative!

Espanol :

Los bibliotecarios ofrecen a los niños la posibilidad de probar el placer de leer en la hierba y compartir un momento de intercambio en torno a la lectura en la hierba y las actividades creativas

