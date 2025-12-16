A l’ombre du pacte, un spectacle drôle et touchant au Théâtre du Gouvernail Théâtre du Gouvernail PARIS
A l’ombre du pacte, un spectacle drôle et touchant au Théâtre du Gouvernail Théâtre du Gouvernail PARIS mardi 13 janvier 2026.
Depuis le départ de son père, Héloïse vit seule avec sa mère surprotectrice et envahissante. Un jour, alors qu’elle trouve le courage de lui annoncer une grande nouvelle, elle est prise de court par un appel téléphonique qui bouleverse tout ce qu’elle pensait savoir sur son histoire.
La pièce explore les liens familiaux, les promesses qu’on croit faire pour protéger les autres et peut-être aussi, pour se préserver soi-même.
On pense bien faire. À quel prix ? Jusqu’où peut on mentir par amour ?
Une mère, une fille. Un duo drôle et touchant. Imparfait et humain.
: Maud Melle, Marie Henry
̀ : Etienne Fraday
: Isabelle Henry
́ : 50 minutes
Du mardi 13 janvier 2026 au mardi 24 février 2026 :
mardi
de 19h00 à 19h50
payant
De 13 euros à 16 euros
Tout public.
Théâtre du Gouvernail 5 passage de Thionville 75019 PARIS
