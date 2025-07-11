« À l’ombre d’un vaste détail, hors tempête. » Christian Rizzo l’association fragile

Musicien puis performeur, proche des arts plastiques et de la mode, Christian Rizzo est un artiste à part. Il est l’un des chorégraphes emblématiques de la danse de notre époque.

Sa nouvelle création fait surgir un monde où le quotidien se fait théâtre, où chaque geste ordinaire révèle une dimension poétique et chorégraphique. Portés par une partition contemplative pour orgue, les sept interprètes font apparaître et disparaître des situations. À nous de mener l’enquête pour compléter les histoires qui se jouent sous nos yeux. Faisons une pause et regardons-y de plus près. L’invisible devient visible. Une joie sereine se cache dans les détails du quotidien. .

