A L’OPÉRA, ZOÉ ! THEATRE DE LA VIOLETTE Toulouse

A L’OPÉRA, ZOÉ !
THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 6 – 6 – 7 EUR
Tarif enfant
Début : 2026-03-05 16:30:00
fin : 2026-03-08 17:00:00
2026-03-05
En visitant l’opéra, Zoé fait la rencontre de la Grande Musique .
De 9 mois à 7 ans durée 30 minutes
En entendant jouer au piano les plus beaux airs d’opéra, Zoé va tenter d’exprimer grâce à la magie leurs histoires fantastiques. Réussira-t-elle à percer le mystère de la musique classique ?
Un spectacle magique, musical et interactif qui apprendra aux enfants à ouvrir grandes leurs oreilles pour découvrir de nouveaux horizons. 6 .
THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie
While visiting the opera house, Zoé encounters Grande Musique .
From 9 months to 7 years duration: 30 minutes
