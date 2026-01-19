A L’OPÉRA, ZOÉ ! THEATRE DE LA VIOLETTE Toulouse

A L’OPÉRA, ZOÉ !

THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 7 EUR

Début : 2026-03-05 16:30:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

2026-03-05

En visitant l’opéra, Zoé fait la rencontre de la Grande Musique .

De 9 mois à 7 ans durée 30 minutes

En entendant jouer au piano les plus beaux airs d’opéra, Zoé va tenter d’exprimer grâce à la magie leurs histoires fantastiques. Réussira-t-elle à percer le mystère de la musique classique ?

Un spectacle magique, musical et interactif qui apprendra aux enfants à ouvrir grandes leurs oreilles pour découvrir de nouveaux horizons. 6 .

While visiting the opera house, Zoé encounters Grande Musique .

From 9 months to 7 years duration: 30 minutes

