À l’orient de mon cœur – Turquie – Des troubadours aux aşıks… Théâtre Mandapa Paris Vendredi 12 décembre, 20h30 Payant

plein tarif 20 EUR

tarif réduit 15 EUR

tarif enfant 10 EUR

Les musiciens Gülay Hacer Toruk et Aliocha Régnard, complices de longue date, se retrouvent au sein d’un nouveau projet qui fait se croiser les pôles et les chemins de l’occident et l’orient médiéval à travers la figure du poète-musicien itinérant. C’est ainsi que la poésie des bardes aşık de l’est (Turquie, Arménie, Asie Centrale) dialogue avec celle des troubadours de l’ouest. Ainsi qu’avec celle, contemporaine, de ces deux musiciens qui leur donnent voix.

Gülay Hacer Toruk chante et déploie sa voix en s’inspirant des voix plurielles de sa terre d’origine, la Turquie. Ses nombreux projets musicaux et incursions dans les disciplines artistiques voisines l’amènent à se produire régulièrement dans les festivals en France et à l’étranger. Parallèlement à la scène, elle transmet les chants de Turquie à la Philharmonie de Paris et lors de masterclass.

Aliocha Regnard, violoniste de formation, s’oriente très tôt vers les musiques improvisées. Il compose et se forge un univers musical particulier, puisant son inspiration au cœur des musiques anciennes d’orient et d’occident. Passionné du rapport entre la musique et le geste, il compose et interprète la musique de divers spectacles de danse, de jonglage, de théâtre de rue (kabal, théâtre du bambou, compagnie Chan…).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-12T20:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-12T22:00:00.000+01:00

https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/a-lorient-de-mon-coeur 0145899900 lemandapa@gmail.com

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00