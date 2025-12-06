À l’origine des paysages… – Atelier archéo-botanique Médiathèque-Espace Diderot Rezé

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-06 15:00 – 18:00

Gratuit : non En accès libre Tout public, Senior, Personne en situation de handicap, Jeune Public, Etudiant, En famille, Adulte – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Cet atelier, mené par Le Chronographe, permet l’étude de restes végétaux comme les pollens (palynologie) et les graines (carpologie) afin de comprendre les paysages du passé.L’atelier propose de trier et d’observer les graines et les pollens découverts sur des sites pour connaître les espèces végétales sauvages et cultivées de l’environnement. L’alimentation, les pratiques agricoles et l’évolution de notre environnement sont des thèmes abordés.

Médiathèque-Espace Diderot Château de Rezé Rezé 44400

02 40 04 05 37 https://mediatheque.reze.fr/ https://mediatheque.reze.fr/node/20263801