À l’origine des paysages… – Atelier archéo-botanique Médiathèque Espace Diderot Rezé

À l’origine des paysages… – Atelier archéo-botanique Samedi 6 décembre, 15h00 Médiathèque Espace Diderot Loire-Atlantique

En accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-06T15:00:00 – 2025-12-06T18:00:00

Fin : 2025-12-06T15:00:00 – 2025-12-06T18:00:00

Cet atelier, mené par Le Chronographe, permet l’étude de restes végétaux comme les pollens (palynologie) et les graines (carpologie) afin de comprendre les paysages du passé.

L’atelier propose de trier et d’observer les graines et les pollens découverts sur des sites pour connaître les espèces végétales sauvages et cultivées de l’environnement. L’alimentation, les pratiques agricoles et l’évolution de notre environnement sont des thèmes abordés.

Médiathèque Espace Diderot 1 Place Lucien Le Meut, Rezé Rezé 44400 La Houssais Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.reze.fr/node/20263801 »}]

Cet atelier initie à l’archéologie des végétaux pour comprendre les paysages du passé : trier et observer les graines et les pollens permet de reconstituer l’environnement de l’époque et ses espèces.

@LeChronographe