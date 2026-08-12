Informations pratiques

À l’origine du cœur • Collectif Trigone Les Champs Libres Rennes Dimanche 6 septembre, 11h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Rencontre autour d’une passion commune pour la photographie documentaire et plasticienne, le collectif Trigone rassemble les photographes Anthony Jean, Marianne Thazet et Paul Baudon.

**PERFORMANCE PHOTOGRAPHIQUE • TOUT PUBLIC • GRATUIT**

Rencontre autour d’une passion commune pour la photographie documentaire et plasticienne, le collectif Trigone rassemble les photographes Anthony Jean, Marianne Thazet et Paul Baudon. Avec un regard critique sur le monde, portés par des valeurs d’équité, de liberté et de droit d’expressions, ils développent une argumentation sur les inégalités sociétales et les chocs qu’elles génèrent.

La performance photographique _À l’origine du cœur_ propose de partager un nouvel imaginaire iconographique à partir du battement inné et omniprésent du cœur.

Entrez dans le laboratoire argentique mobile de Trigone, espace intime aménagé dans une caravane des années 70 et voyez les battements de votre cœur se transformer en une empreinte photographique unique !

Les pulsations cardiaques amplifiées deviennent audibles et palpables… Espace de révélation poétique et expérience transdisciplinaire, À l’origine du cœur vous invite à « une introspection profonde sur la nature même du vivant, le corps et sa représentation ».

_**> 10 à 15 minutes par personne • Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte**_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-06T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-06T18:00:00.000+02:00

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Les Champs Libres Cours des Alliés Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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