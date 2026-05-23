A l’Ouest de l’Est (musique d’Europe de l’Est et d’ailleurs) / Crêpes, La Loco, Quimperlé

Informations pratiques

A l’Ouest de l’Est (musique d’Europe de l’Est et d’ailleurs) / Crêpes Dimanche 11 octobre, 18h00 La Loco Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-11T18:00:00+02:00 – 2026-10-11T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-11T18:00:00+02:00 – 2026-10-11T22:00:00+02:00

18h00-22h00

La Loco – 33 boulevard de la gare Quimperlé

️ PAF : Tarif de soutien à la création et à La Loco 6€

A l’ouest de l’est Interprète une musique d’Europe de l’Est et d’ailleurs.

Ce spectacle propose une évasion sensorielle mêlant différentes cultures et musiques traditionnelles.

Vous découvrirez des mélodies envoûtantes et dansantes qui vous feront voyager au travers de paysages musicaux variés, du rebetiko grec au swing manouche, en passant par un reel irlandais.

Clarinette et chant : Armonia Serrano

Guitare : Sébastien Sandré

Bouzouki irlandais : David Werner

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La Loco Boulevard de la Gare, 29300 Quimperlé, France Quimperlé 29300 Finistère Bretagne [{« data »: {« author »: « A l’ouest de l’est », « cache_age »: 86400, « description »: « Enregistrement audio et vidu00e9o au studio 33 tour u00e0 Frontenac (33) en octobre 2024 par Fabien Tastet . nMontage vidu00e9o : Armonia SerranonClarinette et chant : Armonia SerranonGuitare : Su00e9bastien Sandru00e9nBouzouki irlandais : David Werner », « type »: « video », « title »: « @alouestdelest33 Amari Si Amari (trad.tzigane hongrois) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/-N2fxCxg03E/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=-N2fxCxg03E », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCwcdpsgMHY2WNlKELzYPSgA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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18h00-22h00