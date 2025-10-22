À l’ouest Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier

À l’ouest Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier mercredi 22 octobre 2025.

À l’ouest

Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier Saône-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 10:00:00

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

Comédie circassienne par la Cie Entrechocs Dès 5 ans.

Un cow-boy tendre, aux allures de dur, s’éveille dans un bric-à-brac fermier, avec le souci du bétail.

Empêtré dans ses tâches quotidiennes, à l’affût d’un moment de répit, cet éleveur de roues ne sait plus où donner de la tête pour contenter du mieux qu’il peut son atypique cheptel. .

Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20 admi.ecla@mairie-saintvallier.fr

English : À l’ouest

German : À l’ouest

Italiano :

Espanol :

L’événement À l’ouest Saint-Vallier a été mis à jour le 2025-10-07 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)