À MA PLACE THEATRE DE L’ARCHIPEL THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Le Carré Perpignan

THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Le Carré Avenue Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Début : 2025-11-08 16:30:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Théâtre de l’Archipel À partir de nombreuses collectes de témoignages auprès d’adolescents, Julien Avril signe une création en prise directe avec les aspirations de la jeunesse. À l’orée du monde des adultes, les jeunes nous confient leurs espoirs, leurs rêves et leurs utopies…

THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Le Carré Avenue Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 info@theatredelarchipel.org

English :

Théâtre de l’Archipel Julien Avril’s new play, based on a series of interviews with teenagers, is a direct response to the aspirations of young people. On the threshold of the adult world, young people confide in us their hopes, dreams and utopias?

German :

Théâtre de l’Archipel Auf der Grundlage zahlreicher Interviews mit Jugendlichen hat Julien Avril ein Stück geschaffen, das sich direkt mit den Wünschen der Jugend auseinandersetzt. An der Schwelle zur Welt der Erwachsenen vertrauen uns die Jugendlichen ihre Hoffnungen, Träume und Utopien an?

Italiano :

Théâtre de l’Archipel Lo spettacolo di Julien Avril si basa su una serie di interviste ad adolescenti ed è una risposta diretta alle aspirazioni dei giovani. Alle soglie del mondo adulto, i giovani ci raccontano le loro speranze, i loro sogni e le loro utopie?

Espanol :

Théâtre de l’Archipel La obra de Julien Avril se basa en una serie de entrevistas a adolescentes, y es una respuesta directa a las aspiraciones de los jóvenes. En el umbral del mundo adulto, los jóvenes nos hablan de sus esperanzas, sueños y utopías?

