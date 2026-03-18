À ma table• Avec Anna VALENTINE, artiste plasticienne La Gare Le Relecq-Kerhuon

À ma table• Avec Anna VALENTINE, artiste plasticienne

La Gare Avenue Ghilino Le Relecq-Kerhuon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 14:00:00

fin : 2026-04-15 17:00:00

Date(s) :

2026-04-13

Fondons, cuisons, repassons, plastifions explorons la chaleur sous toutes ses formes pour transformer le plastique et imaginer notre propre couvert. Profitons de sa souplesse pour le faire fondre, rétrécir, épaissir, durcir, souder pour l’inventer au contact du four, du fer ou de la plastifieuse. Laissons s’exprimer la vivacité du plastique, donnons vie à un set d’accessoires de table pop et ultra coloré.

Atelier proposé en écho à l’exposition À feu doux de Lorie Bayen El-Kaim et Julie Tunas, présentée à La Gare, Centre d’art et de design.

Informations pratiques

Pour les 6- 11 ans .

La Gare Avenue Ghilino Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne +33 9 52 36 08 18

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English :

L’événement À ma table• Avec Anna VALENTINE, artiste plasticienne Le Relecq-Kerhuon a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue