A marée basse Station LPO Pleumeur-Bodou

A marée basse

Station LPO Ile Grande Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 16:00:00

fin : 2026-08-04 18:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-04 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-26 2026-08-28 2026-10-28

En compagnie d’un guide LPO, prospection parmi flaques et cailloux à la recherche du monde vivant de l’estran, pour découvrir la biodiversité au coeur du grand restaurant des oiseaux en bord de mer.

Gratuit pour les de 3 ans .

Station LPO Ile Grande Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 91 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement A marée basse Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose