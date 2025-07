A.MER, cirque en Méditerranée Archaos Pôle National du Cirque Marseille 15e Arrondissement

A.MER, cirque en Méditerranée Archaos Pôle National du Cirque Marseille 15e Arrondissement mardi 15 juillet 2025.

A.MER, cirque en Méditerranée

Mardi 15 juillet 2025 à partir de 10h et à partir de 14h30. Archaos Pôle National du Cirque 22 Bd de la Méditerranée Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

A.MER, cirque en Méditerranée, par la Cie Les Jardins.Enfants

A.MER est une création mêlant corde lisse, danse verticale et narration poétique. Ce spectacle imagine la relation entre un corps féminin, un banc métallique et la Méditerranée.





Une lecture artistique sensible des enjeux humains et environnementaux.





Laetitia Lefeuvre est une artiste de cirque spécialisée dans la corde lisse et travaille en tant qu’acrobate et danseuse dans divers spectacles.





Psychomotricienne de formation, elle participe à de nombreux projets dans le domaine social et éducatif. .

Archaos Pôle National du Cirque 22 Bd de la Méditerranée Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@archaos.fr

