A mes amis exigeants Bibliothèque municipale Allauch

A mes amis exigeants

Jeudi 22 janvier 2026.

A 18h. Bibliothèque municipale 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch Bouches-du-Rhône

À mes amis exigeants

Soirée poétique autour de textes et chansons depuis le moyen âge jusqu’à nos jours. De François Villon à Jacques Prévert. De

Giani Esposito à Félix Leclerc. De Jean Racine à Marcel Pagnol…et la lecture d’un texte de Piraterie.



Récitant Gérard Tourniaire

Piano Raymond Dubuisson

Avec la complicité du Théâtre du Terroir



Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Durée 1 heure .

Bibliothèque municipale 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 30 bibliotheque@allauch.com

