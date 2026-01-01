A mes amis exigeants Bibliothèque municipale Allauch
Jeudi 22 janvier 2026.
A 18h. Bibliothèque municipale 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch Bouches-du-Rhône
À mes amis exigeants
Soirée poétique autour de textes et chansons depuis le moyen âge jusqu’à nos jours. De François Villon à Jacques Prévert. De
Giani Esposito à Félix Leclerc. De Jean Racine à Marcel Pagnol…et la lecture d’un texte de Piraterie.
Récitant Gérard Tourniaire
Piano Raymond Dubuisson
Avec la complicité du Théâtre du Terroir
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Durée 1 heure .
Bibliothèque municipale 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 30 bibliotheque@allauch.com
To my demanding friends
