A mes amis exigeants Bibliothèque municipale Allauch jeudi 22 janvier 2026.

A mes amis exigeants

Jeudi 22 janvier 2026.
A 18h. Bibliothèque municipale 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch Bouches-du-Rhône

À mes amis exigeants
Soirée poétique autour de textes et chansons depuis le moyen âge jusqu’à nos jours. De François Villon à Jacques Prévert. De
Giani Esposito à Félix Leclerc. De Jean Racine à Marcel Pagnol…et la lecture d’un texte de Piraterie.

Récitant Gérard Tourniaire
Piano Raymond Dubuisson
Avec la complicité du Théâtre du Terroir

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Durée 1 heure   .

Bibliothèque municipale 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 30  bibliotheque@allauch.com

