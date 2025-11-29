A mi ritmo salle Robert de Lacaze Billère
A mi ritmo salle Robert de Lacaze Billère samedi 10 janvier 2026.
salle Robert de Lacaze Rue de la Mairie Billère Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-10
2026-01-10
Un voyage musical pour s'évader du quotidien à travers 14 chansons en espagnol avec Juan Valiente au chant et guitare et Mathias Lujan aux percussions.
Plongez au coeur des cultures latines dans un spectacle authentique où se mêlent Amour, Liberté et conscience du monde.
Soirée organisée par l'association wa-iba pour un projet de puits au Togo.
salle Robert de Lacaze Rue de la Mairie Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 21 35 96 wa-iba64@hotmail.fr
