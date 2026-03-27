À Mille Ailleurs, Théâtre de Thionville, Thionville

À Mille Ailleurs 27 mars – 2 avril Théâtre de Thionville Moselle

Tarifs

– Etudiant : 5 €

– moins de 26 ans : 8 €

– adhérent : 12 €

– plein : 18 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-27T10:00:00+01:00 – 2026-03-27T15:00:00+01:00

Fin : 2026-04-02T10:00:00+02:00 – 2026-04-02T22:00:00+02:00

Le NEST est ravi de vous retrouver pour la première édition de son Nouveau Festival, À Mille Ailleurs.

Pensé comme un espace d’émancipation et de découverte pour la jeunesse, ce festival 2.0 a pour ambition de favoriser une ouverture au monde, à la différence, et d’ouvrir les échanges intergénérationnels. Le temps d’une semaine, 6 spectacles seront à découvrir au Théâtre de Thionville avec la possibilité de faire des journées complètes au théâtre. Alors, on s’y retrouve ?

Au programme:

Mut(h)os • Julie Badoc, Maud Bouchat

La Très Jeune Troupe présente Comme si nous… L’assemblée des clairières • Simon Grangeat, Martine Waniowski

L’Abolition des privilèges • Hugues Duchêne

Nostalgie du réconfort { CHOIX DU CLUB PROGRAMMATION 24-25 } • Matthieu Dandreau

Elles avant nous • Leyla Claire Rabih, Morgane Paoli

Sortir par la porte (une tentative d’évasion) • Juan Ignacio Tula

Cette année, le festival vous propose des journées parcours pour une immersion complète dans le spectacle vivant : plusieurs spectacles à découvrir en une seule journée, ou l’occasion de combiner une séance de cinéma et des spectacles.

Théâtre de Thionville 30 Bd Foch, 57100 Thionville Thionville 57100 Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 82 82 14 92 »}]

Pensé comme un espace d’émancipation et de découverte pour la jeunesse, ce festival 2.0 a pour ambition de favoriser une ouverture au monde. 6 spectacles seront à découvrir au Théâtre de Thionville.

NEST