À Mille Ailleurs, Théâtre de Thionville, Thionville
À Mille Ailleurs, Théâtre de Thionville, Thionville vendredi 27 mars 2026.
À Mille Ailleurs 27 mars – 2 avril Théâtre de Thionville Moselle
Tarifs
– Etudiant : 5 €
– moins de 26 ans : 8 €
– adhérent : 12 €
– plein : 18 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-27T10:00:00+01:00 – 2026-03-27T15:00:00+01:00
Fin : 2026-04-02T10:00:00+02:00 – 2026-04-02T22:00:00+02:00
Le NEST est ravi de vous retrouver pour la première édition de son Nouveau Festival, À Mille Ailleurs.
Pensé comme un espace d’émancipation et de découverte pour la jeunesse, ce festival 2.0 a pour ambition de favoriser une ouverture au monde, à la différence, et d’ouvrir les échanges intergénérationnels. Le temps d’une semaine, 6 spectacles seront à découvrir au Théâtre de Thionville avec la possibilité de faire des journées complètes au théâtre. Alors, on s’y retrouve ?
Au programme:
Mut(h)os • Julie Badoc, Maud Bouchat
La Très Jeune Troupe présente Comme si nous… L’assemblée des clairières • Simon Grangeat, Martine Waniowski
L’Abolition des privilèges • Hugues Duchêne
Nostalgie du réconfort { CHOIX DU CLUB PROGRAMMATION 24-25 } • Matthieu Dandreau
Elles avant nous • Leyla Claire Rabih, Morgane Paoli
Sortir par la porte (une tentative d’évasion) • Juan Ignacio Tula
Cette année, le festival vous propose des journées parcours pour une immersion complète dans le spectacle vivant : plusieurs spectacles à découvrir en une seule journée, ou l’occasion de combiner une séance de cinéma et des spectacles.
Théâtre de Thionville 30 Bd Foch, 57100 Thionville Thionville 57100 Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 82 82 14 92 »}]
Pensé comme un espace d’émancipation et de découverte pour la jeunesse, ce festival 2.0 a pour ambition de favoriser une ouverture au monde. 6 spectacles seront à découvrir au Théâtre de Thionville.
NEST
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