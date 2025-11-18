A Moi! La Bergerie La Croix-en-Brie

A Moi! 18 et 19 décembre La Bergerie Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-18T09:00:00 – 2025-12-18T09:50:00

Fin : 2025-12-19T09:00:00 – 2025-12-19T09:50:00

Céleste, petite fille en pleine construction cherche à exister dans un monde où l’objet est au centre de toutes les attentions. Comment parviendra-t-elle à trouver le bon équilibre entre le nécessaire et le superflu?

Accompagnée de son doudou, elle va explorer le monde qui l’entoure et devra faire face à un « désir d’avoir » sans cesse décuplé jusqu’à se retrouver prisonnière de ses propres possessions.

La Bergerie 77370 Nangis La Croix-en-Brie 77370 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « akanladeriv@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.akanladeriv.com/ »}]

A Kan la Deriv’ – Directeur artistique: Anthony Diaz jeune public marionnettes

Isabelle Limacher