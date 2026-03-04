A mon coeur exilé …, La Touvière, Genève

A mon coeur exilé … Samedi 14 mars, 19h30 La Touvière

L’association Touvière de rien vous propose un spectacle poétique le samedi 14 mars 2026 à 19h30.

Réservation indispensable : touvierederien@touviere.ch

Chapeau à la sortie

Buvette et petite restauration sur place

La Touvière Route du Carre-d'Aval 10 Genève 1252 Genève

Spectacle poétique – ferme de la Touvière – 14 mars 2026

Touvière de Rien