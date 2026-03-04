A mon coeur exilé …, La Touvière, Genève
A mon coeur exilé …, La Touvière, Genève samedi 14 mars 2026.
A mon coeur exilé … Samedi 14 mars, 19h30 La Touvière
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-14T19:30:00+01:00 – 2026-03-14T22:00:00+01:00
Fin : 2026-03-14T19:30:00+01:00 – 2026-03-14T22:00:00+01:00
L’association Touvière de rien vous propose un spectacle poétique le samedi 14 mars 2026 à 19h30.
Réservation indispensable : touvierederien@touviere.ch
Chapeau à la sortie
Buvette et petite restauration sur place
La Touvière Route du Carre-d’Aval 10 Genève 1252 Genève [{« link »: « mailto:touvierederien@touviere.ch »}]
Spectacle poétique – ferme de la Touvière – 14 mars 2026
Touvière de Rien