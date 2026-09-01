À Montlabeur, les coulisses de l’eau potable Le Château d’eau Saint-Georges-d’Oléron
samedi 19 septembre 2026 · Le Château d'eau · Saint-Georges-d'Oléron
Informations pratiques
Saint-Georges-d’Oléron
À Montlabeur, les coulisses de l’eau potable
Le Château d’eau 374 Rue du Château d’Eau Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:15:00
fin : 2026-09-19 12:15:00
Date(s) :
2026-09-19
Le château d’eau de Montlabeur ouvre exceptionnellement ses portes au public à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.
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Le Château d’eau 374 Rue du Château d’Eau Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 51 02 accueil@saintgeorgesoleron.fr
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English : In Montlabeur: Behind the Scenes of Drinking Water
The Montlabeur Water Tower will open its doors to the public on a special basis during European Heritage Days.
L’événement À Montlabeur, les coulisses de l’eau potable Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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