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AGENDA · Saint-Georges-d'Oléron

À Montlabeur, les coulisses de l’eau potable Le Château d’eau Saint-Georges-d’Oléron

samedi 19 septembre 2026 · Le Château d'eau · Saint-Georges-d'Oléron

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:15:00
Lieu
Le Château d'eau
Adresse
374 Rue du Château d'Eau
Ville
17190 Saint-Georges-d'Oléron
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Georges-d’Oléron

À Montlabeur, les coulisses de l’eau potable

Le Château d’eau 374 Rue du Château d’Eau Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:15:00
fin : 2026-09-19 12:15:00

Date(s) :
2026-09-19

Le château d’eau de Montlabeur ouvre exceptionnellement ses portes au public à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.
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Le Château d’eau 374 Rue du Château d’Eau Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 51 02  accueil@saintgeorgesoleron.fr

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English : In Montlabeur: Behind the Scenes of Drinking Water

The Montlabeur Water Tower will open its doors to the public on a special basis during European Heritage Days.

L’événement À Montlabeur, les coulisses de l’eau potable Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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