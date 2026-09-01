À Montlabeur, les coulisses de l’eau potable Le Château d’eau Saint-Georges-d’Oléron

Informations pratiques

Saint-Georges-d’Oléron

À Montlabeur, les coulisses de l’eau potable

Le Château d’eau 374 Rue du Château d’Eau Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:15:00

fin : 2026-09-19 12:15:00

Date(s) :

2026-09-19

Le château d’eau de Montlabeur ouvre exceptionnellement ses portes au public à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

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Le Château d’eau 374 Rue du Château d’Eau Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 51 02 accueil@saintgeorgesoleron.fr

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English : In Montlabeur: Behind the Scenes of Drinking Water

The Montlabeur Water Tower will open its doors to the public on a special basis during European Heritage Days.

L’événement À Montlabeur, les coulisses de l’eau potable Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes