À mots doux Théâtre du Rond Point PARIS

Sylvain découvre Mylène Farmer à 14 ans. Il achète ses disques, répète ses chorégraphies en cachette. À travers elle, il trouve un espace où tout est possible : un endroit intérieur où quelque chose se déverrouille. Grâce à elle, il commence à se sentir libre, à croire qu’il peut créer, penser, rêver par lui-même. Dans À mots doux, le personnage de Sylvain s’empare du plateau pour que « sa Mylène » l’aide à concrétiser son désir d’émancipation. En chansons, dans la solitude de sa chambre ou dans les coulisses rêvées de Bercy, il nous entraîne dans un voyage mental où la figure de l’idole révèle une adolescence en construction.

Un spectacle intime et surprenant, où Mylène n’est jamais incarnée mais toujours présente : miroir, tremplin, imaginaire qui aide à grandir.

Le monde (dés)enchanté d’un fan de Mylène Farmer.

Du mercredi 11 février 2026 au dimanche 22 février 2026 :

dimanche

de 15h00 à 16h20

samedi

de 18h30 à 19h50

mercredi, jeudi, vendredi

de 19h30 à 20h50

payant

De 8 à 31 euros.

Tout public.

Théâtre du Rond Point 2bis avenue Franklin D. Roosevelt 75008 PARIS



