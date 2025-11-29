A … Musée -Vous bien ! Salle du Foyer Saint-Sorlin-en-Valloire

A … Musée -Vous bien !

Salle du Foyer Route d’Anneyron Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 19:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Évènement spécial Musée avec des ateliers de loisirs créatifs pour tous détournement d’œuvres, ou réalisations à la manière de Niki de Saint Phalle , de jeux de société sur le thème de l’art, tous âges également, et petite restauration.

Salle du Foyer Route d’Anneyron Saint-Sorlin-en-Valloire 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 44 26 46 esspace26@yahoo.com

English :

Special Museum event with creative leisure workshops for all: hijacking works of art, or making them in the style of Niki de Saint Phalle, art-themed board games for all ages, and light refreshments.

German :

Spezielle Veranstaltung des Museums mit Workshops für alle, in denen kreative Freizeitaktivitäten angeboten werden: Entwendung von Kunstwerken oder Kreationen nach dem Vorbild von Niki de Saint Phalle, Gesellschaftsspiele zum Thema Kunst, ebenfalls für alle Altersgruppen, und kleine Snacks.

Italiano :

Un evento speciale del Museo con laboratori creativi per il tempo libero per tutti, tra cui creazioni in stile Niki de Saint Phalle, giochi da tavolo a tema artistico per tutte le età e un leggero rinfresco.

Espanol :

Un evento especial del Museo con talleres de ocio creativo para todos, incluidas creaciones al estilo de Niki de Saint Phalle, juegos de mesa de temática artística para todas las edades y refrigerios ligeros.

