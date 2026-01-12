À musée vous ! Créer un buste en terre Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan

À musée vous ! Créer un buste en terre

Médiathèque Philippe Labeyrie 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Prenons le temps d’observer relief, ronde-bosse, statue en pied parmi les œuvres exposées à la médiathèque pour en esquisser les contours, saisir un détail, puis imaginer et modeler un buste à partir de petites boulettes de terre.

Espace Mangas | sur inscription | Atelier artistique .

Médiathèque Philippe Labeyrie 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : À musée vous ! Créer un buste en terre

L’événement À musée vous ! Créer un buste en terre Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-01-08 par OT Mont-de-Marsan