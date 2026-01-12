À musée vous ! Créer un buste en terre Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan
À musée vous ! Créer un buste en terre
Médiathèque Philippe Labeyrie 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan Landes
Début : 2026-01-21
fin : 2026-01-21
2026-01-21
Prenons le temps d’observer relief, ronde-bosse, statue en pied parmi les œuvres exposées à la médiathèque pour en esquisser les contours, saisir un détail, puis imaginer et modeler un buste à partir de petites boulettes de terre.
Espace Mangas | sur inscription | Atelier artistique .
Médiathèque Philippe Labeyrie 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr
